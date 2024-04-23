Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini vurgulayarak, çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu belirtti.

23.04.2024 10:43
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Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Tunç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin tecelligahıdır.

Geleceğimizin teminatı evlatlarımız istiklalimize daima sahip çıkacak, Gazi Meclisimiz ilelebet millet egemenliğinin ve demokrasinin merkezi olmaya devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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