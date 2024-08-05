Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aybastı\'daki Saldırıya İlişkin Açıklama Yaptı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu'nun Aybastı ilçesinde Cumhuriyet savcısına ve ailesine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir ızgara salonunda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde Cumhuriyet Savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek buraya gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak bir süre sonra yine aynı iş yerine geldi. İçeride boş masa olduğunu ancak garsonların 'rezerve' demesi üzerine, iddiaya göre garsonlar ve savcı arasında tartışma çıktı.

9 aylık bebek darbe aldı, 1 kişi tutuklandı

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede Savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İş yeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay sonrası iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakıldı.

Olayla ilgili adli mercilere sevk edilen 3 kişiden Erkan G. tutuklandı, Abdüssamed A. hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi, Ercan G. ise ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama

Adalet bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bir restoranda fiziksel saldırıya uğrayan Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kime olursa olsun ve boyutu ne olursa olsun şiddet asla kabul edilemez. Cumhuriyet savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ORDU