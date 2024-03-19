Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Eros kedinin öldürülmesi) Önceki kararında 1 yıl 3 ay vermişti. Bu sefer 3 yıl verdi. İyi hal indirimi yaptı. 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eros kedinin öldürülmesi davasında verilen ceza tartışmalara neden oldu - Son Dakika
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, Ankara'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde bir otomobili durdurarak içerisinde bulunan 4 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 şahsın yurda kaçak yollardan girdikleri ve belgelerinin olmadığı tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınırken, aracı kullanan şüpheli de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, ameliyat için hastaneye götürülen yaşlı kadının içinde bulunduğu otomobil, aynı hastaneye doktora giden hastanın idaresindeki otomobile çarptı. Kazada yaşlı kadın ile eşi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen 12 şahıs ile iş yeri sahibi 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Kumar oynayanlara idari yaptırım uygulanırken, işyeri sahipleri ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem gördü. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında bir hükümlünün de bulunduğu 19 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu 19 kişi yakalandı. Adresler ve zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 274 sentetik ecza hapı, 80 gram sentetik uyuşturucu, 13,6 gram esrar, ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi. Hükümlünün cezaevine gönderildiği, diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda kargoya verilen çekleri çalan ve kurdukları paravan şirketler aracılığıyla da çeklerin tahsilatını yapan 102 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si avukat 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, aniden yola çıkan bir geyiğe çarpan minibüsteki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Kazada telef olan geyik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.
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