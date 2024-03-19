Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eros kedinin öldürülmesi davasında verilen ceza tartışmalara neden oldu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eros kedinin öldürülmesi davasında verilen ceza tartışmalara neden oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros kedinin öldürülmesi davasında verilen cezanın arttığını ve iyi hal indirimiyle birlikte 2 yıl 6 aya düştüğünü açıkladı. Tunç, bu durumun tepki çektiğini belirterek, Cumhuriyet savcısının konuyu istinafa taşıyacağını söyledi.

19.03.2024 12:08  Güncelleme: 12:11
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "(Eros kedinin öldürülmesi) Önceki kararında 1 yıl 3 ay vermişti. Bu sefer 3 yıl verdi. İyi hal indirimi yaptı. 2 yıl 6 aya düşmüş oldu. Tabii bu da bir tepki oluşturdu. Cumhuriyet savcımız bu konuda istinafa başvuracaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eros kedinin öldürülmesi davasında verilen ceza tartışmalara neden oldu - Son Dakika

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