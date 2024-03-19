Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: " (Eylem Tok ve oğlunun iadesi) Biz soruşturmayı açarız ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ifadesinin alınması gerekiyor - Son Dakika
Konya'da kontrolden çıkan bir otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin 2 Cumhuriyet Savcısı ve 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde horoz dövüştürdüğü ve kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye toplamda 72 bin 257 lira ceza uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü için kullanılan ekipmanlar ve canlı hayvanlar ele geçirildi. Ayrıca, kumar oynadıkları tespit edilen kişilere de ceza verildi.
Isparta'da kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, İ.H. isimli vatandaşı arayarak adının terör örgütü soruşturmalarına karıştığını söyleyerek hesabına 250 bin TL göndermesini istedi. İ.H., dolandırıldığını anlayarak emniyete ihbarda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilgili banka görevlileriyle işbirliği yaparak vatandaşın hesabından transfer edilen parayı bloke etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Mecidiyeköy Gülbahar Mahallesi'ndeki semt pazarında sahibi tarafından pazar alışverişinde görüntülenince sosyal medyada ilgi gören 'Pamuk' isimli ördek, ters yola girdiği belirtilen bir taksinin çarpması sonucu öldü. Ördeğin sahibi ise taksi şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 555 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, Ankara'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde bir otomobili durdurarak içerisinde bulunan 4 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen 3 şahsın yurda kaçak yollardan girdikleri ve belgelerinin olmadığı tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınırken, aracı kullanan şüpheli de göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, ameliyat için hastaneye götürülen yaşlı kadının içinde bulunduğu otomobil, aynı hastaneye doktora giden hastanın idaresindeki otomobile çarptı. Kazada yaşlı kadın ile eşi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen 12 şahıs ile iş yeri sahibi 2 kişi hakkında işlem yapıldı. Kumar oynayanlara idari yaptırım uygulanırken, işyeri sahipleri ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem gördü. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda kargoya verilen çekleri çalan ve kurdukları paravan şirketler aracılığıyla da çeklerin tahsilatını yapan 102 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si avukat 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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