Narin Güran Cinayetinde Soruşturma Gizli - Son Dakika
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Narin Güran Cinayetinde Soruşturma Gizli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek, soruşturma sürecinin şeffaf bir şekilde paylaşılacağını belirtti.

10.09.2024 19:44
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin, "Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Tunç, "Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" ifadesini kullandı.

Soruşturmanın selameti için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 157'nci maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK'nin 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın. Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayetinde Soruşturma Gizli - Son Dakika

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