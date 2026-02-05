Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı - Son Dakika
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
05.02.2026 19:12  Güncelleme: 19:20
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASI DEVAM EDİYOR

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması görüldü. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, 33 tutuklu sanık ile avukatları hazır bulundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile CHP'li yöneticiler, partililer ve sanıkların yakınları da duruşmaya katıldı. Jandarma personelince salon ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınan duruşmayı, çok sayıda basın mensubu takip etti. Duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının alınması sonrası cumhuriyet savcısı, söz konusu sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin mütalaasını açıkladı.

SAVDIDAN 3 KİŞİ İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Savcı, dosyada yer alan raporlar, sanıkların savunmaları, tutuklulukta geçirdikleri süre ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış, Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satın Alma Şefi İbrahim Koçyiğit ve İSFALT İhale Komisyonu mali üyesi Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, diğer 30 tutuklu sanığın ise mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin olması ve bütün dosya birlikte değerlendirilerek, tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

ZEYDAN KARALAR VE 9 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Zeydan Karalar, İhsan Aktaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Uğur Bozkurt Uğur Bozkurt:
    Biri değil hepsi çıkacak, asıl girecekler seçimden sonra...(EMEKLİ) 180 61 Yanıtla
    Samet Samet:
    İnşallah. Sabırsızlıkla adaletin tecelli etmesini bekliyoruz(çalışan) 121 22
    Suat genç Suat genç:
    e hani saray yargısıydı. hiç utanmadınız mı? 16 20
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    buğday ambarından 24 senedir çıkamadınız 4 9
  • Diyego Can Diyego Can:
    işte bu ya 95 21 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    eee hani sucluydu. şeyh Edebali alinhaydar neredesiniz. ver yansın etmistiniz. hüküm kesmistiniz. ne oldu ?? 87 9 Yanıtla
    Suat Koca Suat Koca:
    Mahkemeler bunun için var bu biiiir. Tabiki kanunen tutuklaması gerekiyordu bu ikiiii. Her tahliye olan suçsuz anlamına gelmiyordu chp liler için adalet yok diyorlardı ya bu üçççç 17 53
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Suat çamur atarak adama hayatinda verilecek en büyük haksızlığı yaptılar 1) adam koltuktan oldu 2) çamur atılarak adamın siyasi hayatı bitti 3) ailesinde çocuklarından o kadar zaman boş yere uzak kaldı 4 ) sana bunlar yapılsa adalet var der misin ? 13 2
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    merak ediyorum peşin peşin konuşan akp seçmeni şimdi ne diyecek. hani iftira gunahti. 65 8 Yanıtla
  • Mustafa Delibaş Mustafa Delibaş:
    niye AKP yemi geçti ? 26 30 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.