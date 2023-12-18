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Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından biri de dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye binası ve başkanlık binasında arama yaparak operasyonu gerçekleştirdi.

18.12.2023 - 08:08,  Güncelleme: 08:10
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Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanının danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Mürüvet S. ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Kaynak: İHA
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Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika


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