Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay adliyede: Dosyada örgüt lideri olarak yer aldı - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay adliyede: Dosyada örgüt lideri olarak yer aldı

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Çukurova Belediyesi'ndeki ihale usulsüzlüğü, rüşvet ve çalışmadan maaş alma iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan Başkan Emrah Kozay, önceki dönem Başkanı Soner Çetin ve Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire adliyeye götürüldü. Soruşturma dosyasında Kozay'ın örgüt lideri, Çetin ile Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği belirtildi.

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarmadaki işlemleri tamamlanan Belediye Başkanı Emrah Kozay, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ve Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasında Kozay'ın örgüt lideri, Şire'nin ve Soner Çetin'in ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ara yakalamalar gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

BAŞKAN ÖRGÜT LİDERİ, TEYZESİ YÖNETİCİ SAYILDI

Soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın örgüt lideri, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği öğrenildi. Dosyada bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de yer aldığı belirtildi.

İHALE, RÜŞVET VE BANKAMATİK MEMURU İDDİASI

Soruşturmanın, belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı ve belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet verdiği iddiaları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Dosyada ayrıca bazı belediye personelinin fiilen işe gitmediği halde maaş aldığı iddiaları da incelendi. Kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak bilinen kişilerle ilgili soruşturma kapsamında, belediyeye gitmedikleri halde maaş aldıkları öne sürülen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

CHP'Lİ BAŞKANIN KIZI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da belediyede fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi. Söz konusu iddialar soruşturma dosyası kapsamında inceleniyor.

Belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evraklarının üç kişilik bilirkişi heyetince incelendiği, hazırlanan rapor ve diğer deliller doğrultusunda operasyon düzenlendiği belirtildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Emrah Kozay, Soner Çetin ve Sıdıka Şire ile diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Soner ÇetinEmrah KozayÇukurova3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mücahid mücahid:
    Acaba diyorum, 81 vilayetde Belediyelerde İmar bürolarında,Rüşvetin dönmediği dürüst temiz belediye varmı dır??Milletimiz ahlaksız! 0 1 Yanıtla
  • Ahmet Çakır Ahmet Çakır:
    utanmadan birde sırıtıyor.Bunun daha yaşı başı kaçta başkan seçmişsiniz.Çoluk çocuğa kaldı ülke yönetimi 0 0 Yanıtla
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