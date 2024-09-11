Cinayet Azmettiricisi Adana'da Yakalandı - Son Dakika
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Cinayet Azmettiricisi Adana'da Yakalandı

Adana'da 10 yıl önce işlenen cinayette azmettirici olduğu öne sürülerek 18 yıl hapis cezası alan şüpheli Seyhan polisleri tarafından yakalandı.

11.09.2024 10:17
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Adana'da 10 yıl önce işlenen cinayette azmettirici olduğu öne sürülerek 18 yıl hapis cezası alan şüpheli Seyhan polisleri tarafından yakalandı.

Olay, 2014 yılında Seyhan ilçesine bağlı Mestanzade Mahallesi'nde Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu satışı yapan Ahmet Esen bir süre önce "Sen bizim esrarları yakalattın" diyerek İbrahim Abut ile tartıştı. Ahmet Esen, Abut'u öldürmeye karar verdi ve bunun için plan yaptı. Gece evine giderken yolu kesilen Abut, Ahmet Esen'nin kardeşi M.M.E. ve Savaş T. ile tartıştı. M.M.E. tabancayla Abut'u göğsünden vururken, ağır yaralanan Abut, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

"18 yıl hapis cezasıyla aranan azmettirici yakalandı"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cinayette azmettirici olarak adı geçen Ahmet Esen'i yakalama çalışması başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde söz konusu şüpheli Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Fatma Esma Nayman Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinayet Azmettiricisi Adana'da Yakalandı - Son Dakika

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