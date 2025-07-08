Adana\'da 11 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 6 milyon 500 bin TL değerinde 11 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 5 şüpheli belirlenirken bir depo ile 2 araca yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 1 depoda ve 2 araçta 11 milyon 730 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak makaronların piyasa değerinin 6 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA
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