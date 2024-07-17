Adana'da 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çelişkili ifadeler vermesi üzerine yapılan GBT sorgusunda arandığı belirlendi. Firari hükümlünün ayrıca uyuşturucu satma, kasten yaralama gibi suçlardan toplamda 19 kaydı olduğu öğrenildi.

17.07.2024 10:01
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Adana'da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, 5 Ocak Mahallesi'nde şüphelendiği Salih G.'yi durdurdu. Çelişkili ifadeler veren Salih G.'nin GBT sorgusu yapıldığında hırsızlık suçundan 3 farklı dosyadan 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Polis merkezine götürülen firari hükümlü, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, firari hükümlünün hırsızlık suçunun yanı sıra uyuşturucu satma, kasten yaralama gibi suçlardan toplamda 19 kaydı olduğu da öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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