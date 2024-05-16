Adana'da 19 Mayıs'a Kadar Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler Yasaklandı - Son Dakika
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Adana'da 19 Mayıs'a Kadar Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler Yasaklandı

Adana\'da 19 Mayıs\'a Kadar Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler Yasaklandı

Adana'da yapılan bir açıklamada, 19 Mayıs tarihine kadar gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Yasaklama kararı, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla alınmıştır.

16.05.2024 23:16
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Adana'da 19 Mayıs gece yarısına kadar gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla park, bahçe, genel yollar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti teşkilat binaları önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem ve etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişlerinin, 5442 saylı İl idaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda 16 Mayıs saat 01.00'den başlayarak 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır" denildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 19 Mayıs'a Kadar Gösteri Yürüyüşleri ve Etkinlikler Yasaklandı - Son Dakika

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