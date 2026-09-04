Adana'da 2 araçta 630 paket kaçak sigara ve 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Adana'da jandarma ekiplerinin TAG Otoyolu'nda durdurduğu 2 araçta yapılan aramada 630 paket kaçak sigara ile 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Adana'da 2 araçta 630 paket kaçak sigara ile 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarması ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda TAG Otoyolu üzerinde durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda 630 paket kaçak sigara ile 100 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olaya ilişkin yakalanan 2 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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