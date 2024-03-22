Adana'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Adana'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana\'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Çukurova polisi, gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sonucunda 6 uzun namlulu tüfek ve 14 tabanca olmak üzere toplam 20 ruhsatsız silah ele geçirdi. Ayrıca, uygulamalarda bin 698 mermi, 175.26 gram eroin, 319.57 gram uyuşturucu madde ve 360 uyuşturucu hap da bulundu. 212 şüpheli ise yakalanarak mahkemeye sevk edildi.

22.03.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Çukurova polisi 6'sı uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 20 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ekipleri ile çarşı mahalleler bekçileri halkın güvenliğini sağlamak için uygulamalarına devam etti. 1- 18 Mart tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ile devriye görevi esnasında 6 uzun namlulu ruhsatsız tüfek, 14 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait bin 698 mermi ele geçirdi. Yapılan uygulamalarda silahların yanı sıra 175.26 gram eroin, 319,57 gram uyuşturucu madde ve 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 212 şüpheli yakalanırken bunlardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bornova'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
    10:28 Bornova'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

    İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vuruldu. Polis ekipleri tedbiren diğer mekanları boşaltırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından panik yaşandı ve polis mekanları boşalttı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Aydın'da yapılan operasyonda 6 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı
    10:28 Aydın'da yapılan operasyonda 6 şüpheli uyuşturucu maddeyle yakalandı

    Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

  • Gaziantep'te 4 milyon lira değerinde kaçak elektronik ürün ele geçirildi
    10:24 Gaziantep'te 4 milyon lira değerinde kaçak elektronik ürün ele geçirildi

    Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • Antalya'da Elektrikli Bisiklet Vitrine Girdi
    10:14 Antalya'da Elektrikli Bisiklet Vitrine Girdi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaşta sürücünün kontrol emekte zorlandığı elektrikli bisiklet vitrinden içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Gaziantep'te 4 milyon 100 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi
    10:13 Gaziantep'te 4 milyon 100 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik ürün ele geçirildi

    Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • Elazığ'da Otomobil Tarlaya Uçtu
    10:13 Elazığ'da Otomobil Tarlaya Uçtu

    Elazığ-Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarptıktan sonra taklalar atarak tarlaya uçtu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

  • Adana'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü
    10:12 Adana'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aşkın Taşdemir'in kullandığı otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Taşdemir araçta sıkıştı ve olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Taşdemir kurtarılamadı ve Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • Motosiklet sürücüsü araca çarpmamak için düştü, hayatını kaybetti
    10:11 Motosiklet sürücüsü araca çarpmamak için düştü, hayatını kaybetti

    Adana'da bir aracın sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Kazada yaşlı sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan araç kaçtı.

  • Başıboş atlar tehlike saçtı
    10:10 Başıboş atlar tehlike saçtı

    Bursa'da başıboş olarak gezen 4 at, yola çıkarak kazaya davetiye çıkardı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi merkez istikametinde meydana geldi. Başıboş olarak gezen 4 at bir anda yola çıktı. Atları fark eden sürücü, korna basarak atları yoldan çıkarmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

  • Bursa'da akan trafiğe aldırış etmeden böyle birbirlerine girdiler
    10:08 Bursa'da akan trafiğe aldırış etmeden böyle birbirlerine girdiler

    Bursa'da trafikte tartışan iki şoför, otomobillerinden inerek birbirlerine saldırdı. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen öfkeli şoförlerin kavgası amatör kameraya yansıdı.

  • Motosiklet sürücüsünün ailesiyle beraber tehlikeli yolculuğu kamerada
    10:07 Motosiklet sürücüsünün ailesiyle beraber tehlikeli yolculuğu kamerada

    Bursa'da bir aile, motosiklete çocuklarıyla beraber binerek ilerledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, arkasında oturan eşi ve çocuğuyla beraber ölüme davetiye çıkardı. O anlar kamerada.


09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
23:49 THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor THY 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor
08:26 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
07:51 Brezilya’da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü Brezilya'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu: 12 ölü
00:10 Papua Yeni Gine’de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Papua Yeni Gine'de 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
23:44 Gökhan Zan’ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı Gökhan Zan'ın ses kayıtlarını sızdıran isim tutuklandı
23:16 Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi Erkan Baş neden adaylıktan çektiklerini açıkladı, Gökhan Zan yayına bağlanıp yanıt verdi
22:17 Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti Kendini eşarpla doğal gaz borusuna asan genç kız hayatını kaybetti
21:53 Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi’ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı Kızılay yöneticisi Arif Koç, Karabük Üniversitesi'ndeki kız öğrencileri hedef aldığı paylaşım sonrası görevden alındı
21:49 İspanya’da Telegram’ın kullanımı askıya alındı İspanya'da Telegram'ın kullanımı askıya alındı
20:50 ABD askerleri PKK’yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı ABD askerleri PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
20:21 Moskova’yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım Moskova'yı kana bulayan saldırının lideri: İş bulamadım, para karşılığı yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 10:24:37. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement