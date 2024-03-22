Adana'da Çukurova polisi 6'sı uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 20 ruhsatsız silah ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ekipleri ile çarşı mahalleler bekçileri halkın güvenliğini sağlamak için uygulamalarına devam etti. 1- 18 Mart tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ile devriye görevi esnasında 6 uzun namlulu ruhsatsız tüfek, 14 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait bin 698 mermi ele geçirdi. Yapılan uygulamalarda silahların yanı sıra 175.26 gram eroin, 319,57 gram uyuşturucu madde ve 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 212 şüpheli yakalanırken bunlardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
İzmir'in Bornova ilçesinde yan yana eğlence mekanlarının bulunduğu toplu alanda meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi bacağından vuruldu. Polis ekipleri tedbiren diğer mekanları boşaltırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olayın ardından panik yaşandı ve polis mekanları boşalttı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aydın'ın Nazilli ve Söke ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan 6 şüpheli şahıs yakalandı. Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaşta sürücünün kontrol emekte zorlandığı elektrikli bisiklet vitrinden içeri girdi. Kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri 4 milyon 100 bin TL olan gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Elazığ-Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarptıktan sonra taklalar atarak tarlaya uçtu. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aşkın Taşdemir'in kullandığı otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Taşdemir araçta sıkıştı ve olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Taşdemir kurtarılamadı ve Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da bir aracın sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek düştü. Kazada yaşlı sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan araç kaçtı.
Bursa'da başıboş olarak gezen 4 at, yola çıkarak kazaya davetiye çıkardı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi merkez istikametinde meydana geldi. Başıboş olarak gezen 4 at bir anda yola çıktı. Atları fark eden sürücü, korna basarak atları yoldan çıkarmaya çalıştı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da trafikte tartışan iki şoför, otomobillerinden inerek birbirlerine saldırdı. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyen öfkeli şoförlerin kavgası amatör kameraya yansıdı.
Bursa'da bir aile, motosiklete çocuklarıyla beraber binerek ilerledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı. Ankara Yolu Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, arkasında oturan eşi ve çocuğuyla beraber ölüme davetiye çıkardı. O anlar kamerada.
Sizin düşünceleriniz neler ?