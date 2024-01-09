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Adana'da 22 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 22 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Adana'da Narkotik polisleri, bir araçta yaptıkları aramada 2 akü içerisine gizlenmiş 22 kilogram esrar ele geçirdi. Aracın sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana\'da 22 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
09.01.2024 - 09:40,  Güncelleme: 09:42
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Adana'da narkotik polisleri bir araçta yaptığı aramada 2 akü içerisine gizlenmiş 22 kilogram esrar ele geçirdi. Aracın sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Dedektör köpek araçta yaptığı arabada aracın bagajında bulunan 2 aküye tepki verdi.

Ekipler akünün içerisindeki demirleri spiral ile kesti. Akünün içerisindeki demirler kesildikten sonra 12 pakette toplam 22 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına Ahmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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