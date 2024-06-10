Adana'da 239 şahıs yakalandı, 33'ü tutuklandı

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Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2-8 Haziran tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 239 şahsın yakalandığını ve 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 239 şüpheli yakalanırken, 33'ü tutuklandı. Tutuklanan 33 şüphelinin 9'u ruhsatsız silah bulundurmaktan, 24'ünün ise diğer suçlardan tutuklandığı belirlendi. Şahıslardan 2'sinin 10 yıl ve üzeri, 3'nün 5-10 yıl arası, 15'nin ise 0-5 yıl hapis cezasıyla arandığı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 24 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız tüfek, 8 kuru sıkı tabanca, 66 şarjör, 551 fişek-kartuş, 2 kesici-delici alet, 415 gram narkotik madde ve 608 uyuşturucu hap ele geçirilirken, belirlenen tarihlerde 3 bin 390 motosiklet sorgulandı. 113 motosiklet sürücüsüne toplamda 1 milyon 82 bin 556 TL cezai işlem uygulanırken, 53 motosiklet trafikten men edildi. Kavşaklarda cam silen ve dilenen 26 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Seyhan polisi ayrıca kentte kayıt dışı yaşayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik de çalışma yaptı. 116 ekip ve 298 personel ile gerçekleştirilen uygulamalarda 2 bin 911 şahıs sorgulanırken, 563 kişi mobil göç aracına götürüldü. 5 şahsın yakalandığı çalışmalarda 1 şahıs ise geri gönderme merkezine teslim edildi. - ADANA