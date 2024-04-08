Adana\'da 27 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Alanya'da Jandarma Ekipleri Togg ile Yola Çıkan Vatandaşlara Uyarıda Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, yerli ve milli otomobil Togg ile Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlara güvenli sürüşle ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan uygulamada trafik yoğunluğu, emniyet kemeri kullanımı ve cep telefonu kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca otobüsle yolculuk eden vatandaşlara çikolata ikram edildi.