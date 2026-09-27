Adana'da 289 ekipli Huzur ve Güven denetiminde 64 şahıs yakalandı, 191 araca ceza kesildi - Son Dakika
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Adana'da 289 ekipli Huzur ve Güven denetiminde 64 şahıs yakalandı, 191 araca ceza kesildi

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Adana\'da 289 ekipli Huzur ve Güven denetiminde 64 şahıs yakalandı, 191 araca ceza kesildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 289 ekip ve 1591 personelle yürüttüğü Huzur ve Güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs yakalandı. Denetimlerde 7 bin 620 araç kontrol edildi, 2 çalıntı araç ele geçirildi; 191 araca 1 milyon 139 bin 784 TL idari para cezası uygulandı.

Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği "Huzur ve Güven" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs yakalanırken, 191 araca toplam 1 milyon 139 bin 784 TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. 289 ekip ve bin 591 personelin katıldığı uygulamaya; polis helikopteri, 4 drone ve 4 eğitimli dedektör köpek de destek verdi.

"26 bin 654 kişinin GBT'si sorgulandı"

Uygulama kapsamında 26 bin 654 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs yakalandı.

Trafik yönünden ise 7 bin 620 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 araç trafikten men edilirken, 2 çalıntı araç ele geçirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 191 araca toplam 1 milyon 139 bin 784 TL idari para cezası uygulandı.

"Kumar oynatan 2 iş yerine işlem"

Ekipler tarafından 18 adet umuma açık iş yeri de denetlendi. Kumar oynattığı belirlenen 2 iş yeri ve sahibine adli işlem yapılırken, kumar oynayan 4 şahsa toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yeri hakkında da işlem yapıldı.

Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 14 şahsa ise toplam 24 bin 696 TL idari para cezası kesildi.

"Silah ve uyuşturucu ele geçirildi"

Uygulamalarda yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 634 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 119 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, 11,7 gram kokain, 99,11 gram metamfetamin, 37,05 gram esrar, 13,54 gram sentetik kannabinoid ve 116 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Kaynak: İHA
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