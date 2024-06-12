Adana'da 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 99 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Yüreğir polisi bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 29 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheliyi yakaladı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisleri 4-10 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız tüfek, 405 mermi ile fişek, 4 kesici alet, 71,87 gram narkotik madde, 80 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Yapılan GBT sorgularında ise çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli yakalandı. - ADANA
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