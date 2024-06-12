Adana'da 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 99 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 99 Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir hafta boyunca yapılan çalışmalarda polis, 29 ruhsatsız silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheliyi yakaladı. Yapılan çalışmalarda 9 tabanca, 19 tüfek, 405 mermi ile fişek, 4 kesici alet, 71,87 gram narkotik madde ve 80 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 4-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda başarılı sonuçlar elde etti.

12.06.2024 10:14
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Adana'da Yüreğir polisi bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 29 ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheliyi yakaladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisleri 4-10 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız tüfek, 405 mermi ile fişek, 4 kesici alet, 71,87 gram narkotik madde, 80 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yapılan GBT sorgularında ise çeşitli suçlardan aranan 99 şüpheli yakalandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 99 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 29 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 99 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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