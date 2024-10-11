Adana\'da 3 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri 3 milyon kaçak makaron ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kamyonla kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipleri kamyonu Çukurova ilçesine geldiği sırada durdurdu. Kamyonda yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 200 TL olan 3 milyon bandrolsüz ve hologramsız makaron ele geçirildi. Jandarma sürücüyü gözaltına aldı. - ADANA
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