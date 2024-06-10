Adana'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Adana'da hakkında kasten öldürme suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde kasten öldürme suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 6 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

Şahıs, işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü. - ADANA