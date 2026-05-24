Adana\'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da yerin 8.6 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Adana'nın merkez ilçelerinden de hissedildi. Panikleyen vatandaşların dışarı çıktığı görüldü.
Mirza ve Zeynep S. isimli kardeşler ise depremden dolayı korktuklarını söyledi. - ADANA
