Adana'da jandarma ekipleri 40 suç kaydı olan ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Yüreğir ilçesinde operasyon yapıldı .Jandarma ekipleri operasyonda Adana dahil 19 ilde 40 suç kaydı olan ve uzun süredir 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 40 Suç Kaydı Olan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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