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Adana'da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın Seyhan ilçesinde bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Yapılan baskında depo içerisinde 43 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi ve olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Adana\'da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi
30.01.2024 - 00:11,
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Adana'da 43 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir depoya yapılan baskında 43 milyon 750 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine söz konusu adrese baskın düzenlendi. Baskında depo içerisindeki 43 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Depoda bulunan Süleyman K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Süleyman K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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