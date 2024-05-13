Adana Emniyet Müdürlüğü, 442 kişinin yakalandığını ve 112\'sinin tutuklandığını açıkladı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, 6-12 Mayıs tarihleri arasında 442 şahsın yakalandığını ve 112'nin tutuklandığını açıkladı.

Kentte huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlulara karşı olan mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirildiği belirtilen çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 442 kişiyi yakalanırken 112'si tutuklandı. Tutuklanan 112 kişiden 33 tanesinin hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, 17 ruhsatsız tüfek, 2427 fişek, 73 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 17 motosiklet, 3 araç ve 1 elektrikli bisiklet ise çalıntı halde yakalandı. 97 şahsa idari para cezası uygulanırken, 5 iş yerine ise yasadışı kumar suçundan işlem gerçekleştirildi. - ADANA