Adana'da 450 şahıs yakalandı, 137'si tutuklandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, 10-16 Haziran tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 450 şahsın yakalandığını ve 137'sinin tutuklandığını bildirdi.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlulara karşı mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suç işlenmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışma yaptı. Son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 450 şüpheli yakalanırken, 137'si tutuklandı. Tutuklanan 137 şüpheliden 35'inin hırsızlık suçundan tutuklandığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda 68 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız tüfek, 9 kuru sıkı tabanca, 748 fişek ele geçirilirken, çalıntı halde 11 motosiklet, 4 araç ve 1 elektrikli bisiklet yakalandı.

Belirlenen tarihlerde 2 iş yerine yasadışı kumar oynatma suçundan yasal işlem yapılırken, toplamda 74 kişiye 726 bin 298 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - ADANA