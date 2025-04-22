Adana'da 5 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
ADANA - Adana'da piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL'lik, 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Sarıçam ilçesinde 2 tırdan şüphelenip arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.
Kaçak telefonların yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 5 Milyon TL'lik Kaçak Telefon Sıkıntısı - Son Dakika
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