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Adana'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 9 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 9 Kişi Tutuklandı

Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarda 50 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Silah yakalatan 9 kişi tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan operasyonlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı tütün ve çalıntı araçlar da ele geçirildi.

Adana\'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 9 Kişi Tutuklandı
22.01.2024 - 12:23,
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Adana'da Seyhan polisi bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda 50 ruhsatsız silah ele geçirdi. Silah yakalatan 9 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma, devriye ve bekçiler devriye görevlerini icra ettikleri sırada yaptığı çalışmalarda suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor.

Yapılan asayiş uygulamaları ve devriye görevleri sırasında, 31 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 56 adet şarjör, 882 adet mermi, 2 adet balistik çelek yelek, 18 adet tabanca namlusu, 75 adet uyuşturucu hap, 704,88 gram narkotik madde, 6 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Yapılan GBT sorgularında çeşitli suçlardan aranan 258 kişi de yakalandı. Araç plaka sorgularında ise çalıntı 17 araca el konularak, sahiplerine teslim edildi.

Ruhsatsız silah yakalatan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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Seyhan, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da 50 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, 9 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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