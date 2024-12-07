Adana'da 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana\'da 50 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da 50 ruhsatsız tabanca taşıyan şüpheli tutuklandı. Kaçakçılık ekipleri başarı sağladı.

07.12.2024 10:07
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Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için yaptığı çalışmada yakaladığı bir otomobilin arka tamponunda ve ön konsol boşluğunda 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede KOM ekipleri, M.Ş.A'ın kente çok sayıda ruhsatsız silah getirdiğini belirledi. Ekipler söz konusu şüphelinin aracının önünü keserek durdurdu. Şüpheli ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Polis araçta yaptığı arama çalışmasında arka tampona ve ön konsol boşluğuna zulalanmış vaziyette toplamda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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