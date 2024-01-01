Adana'da 6 bin 500 kolluk kuvvetiyle "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması

ADANA - Adana'da 6 bin 500 kolluk kuvvetinin katılımıyla kent genelinde "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması düzenlendi. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger," Umuyoruz 2024 yılı çok daha güzel gelsin, güzel geçsin" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde birçok noktada asayiş ve trafik uygulaması düzenledi. 5 bin polis ve bin 500 jandarma vatandaşın huzurunu sağlamak için görev aldı. Hava destekli, dedektör köpeklerinin kullanıldığı uygulamada kent genelinde sıkı asayiş denetimi yapıldı.

2023 yılının son akşamı görev başındaki personeli Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Coşkun Sel denetledi. Uygulama noktasında Vali Köşger, durdurulan araçtaki vatandaşların yeni yılını kutladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Köşger," 2023 yılında üzücü maalesef üzücü hadiseler oldu, 6 Şubat depremini yaşadık. Savaşlar, gözyaşı oldu. Umuyoruz 2024 yılı çok daha güzel gelsin, güzel geçsin. Biz Adana'da yılbaşını vatandaşlarımızın huzur içinde geçirmesi için bütün güvenlik önlemlerini en üst seviyede aldık. Bütün birimlerimiz şuanda teyakkuzda. Türkiye'de, tüm dünyada 2024 yılı barışın, huzurun, esenliğin, mutluluğun hakim olduğu bir yıl olsun" dedi.