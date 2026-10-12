Adana'da 8 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da 8 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı

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Adana\'da 8 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda jandarma, Seyhan ve Pozantı'daki 8 adrese baskın düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 30 kök skunk bitkisi, 87 sentetik ilaç, 35 gram bonzai, 14 gram esrar, 150 gram bonzai hammaddesi ile 1 iklimlendirme çadırı ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Seyhan ve Pozantı ilçelerinde belirlenen 8 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 kök skunk bitkisi, 87 sentetik ilaç, 35 gram bonzai, 14 gram esrar, 150 gram bonzai hammaddesi ile 1 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
3. SayfaJandarmaGüvenlikPozantıSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 8 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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