Adana\'da 8 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Seyhan ve Pozantı ilçelerinde belirlenen 8 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 kök skunk bitkisi, 87 sentetik ilaç, 35 gram bonzai, 14 gram esrar, 150 gram bonzai hammaddesi ile 1 iklimlendirme çadırı ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.