Adana'da 8 kat fahiş kitap parasına dava açan avukata barodan soruşturma - Son Dakika
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Adana'da 8 kat fahiş kitap parasına dava açan avukata barodan soruşturma

Adana\'da 8 kat fahiş kitap parasına dava açan avukata barodan soruşturma
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Adana'da kızının okulunda piyasa değerinin 8 katı kitap parası talep edilmesi üzerine dava açan avukat Nazan Akça, okul müdürüne hapis cezası aldırdı. Kararın ardından Adana Barosu, reklam yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Akça hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Adana'da velilerden piyasa değerinin yaklaşık 8 katı kitap parası talep eden özel okula dava açan ve okul müdürüne hapis cezası verilen kararın ardından avukata, Adana Barosu tarafından soruşturma başlatıldı. 'Reklam yasağı' ihlal edildi denilerek başlatılan soruşturmada avukat, "Ben 5 yıl boyunca mücadele verdim. Mücadelemin alın teriyle bir şeyler kazanıldı. Ancak kayıtlı olduğum baro, yanımda durmak yerine gidip karşımda durup soruşturma başlattı" dedi.

Olay, 2023 yılında merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, avukat Nazan Akça, o dönem 9 yaşında olan kızı Dilda Ece'yi 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan özel Altıneller Okulları'na kaydettirdi. İddiaya göre, ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirilen veliye 15 bin liralık fatura çıkartıldı. Kitapları internet ya da bir başka kitapevinden almak isteyen veli, okul yönetiminden liste istedi ancak idare iddiaya göre bu teklifi reddedilerek, "Kitapları almazsanız kızınız sınavlara giremez. Kitaplarda online sınav şifresi var" denildi.

Kitapları aldı, konuyu yargıya taşıdı

Avukat Nazan Akça, kitapları aldı ve aldıktan sonra yayın evini internette araştırınca kitapların 15 bin değil, yaklaşık 2 bin lira olduğunu görüp, konuyu yargıya taşıdı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük de okulla ilgili soruşturma başlattı.

Dava kabul edildi, yargılama süreci başladı

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame de Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şu anda okuldan ayrıldığı öğrenilen dönemin kurum müdürü E.G. (46) hakkında 2024 yılında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hapis cezası verildi

Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi, dönemin okul müdürü hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Adana Barosu soruşturma başlattı

Mahkemenin verdiği kararın haberleştirilmesinin ardından Adana Barosu, avukat Nazan Akça hakkında 'Reklam Yasağı'nı ihlal ettiği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattı. Avukat Akça, baronun başlattığı soruşturmada savunmasını yaptı.

"Bunun avukatlıkla ilgisi yok"

İHA muhabirine konuşan Avukat Nazan Akça, "Özel okuldaki kitap paraları konusunda yıllardır mücadele veriyorum. Nitekim bu haklı mücadelem sayesinde de Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hapis cezası verildi. Sonra bana bir tebligat geldi ve içerisinde haber küpürü ve 'Hakkınızda Adana Barosu resen soruşturma başlattı' yazılı kağıt. Sonra muhakkiki aradım ve soruşturmanın reklam yasağıyla ilgili olduğunu öğrendim. Ben, özel okul kitap davalarında bir veliyim. Ben bir anneyim. Kitap parasını ödeyen mağdur bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bunun avukatlıkla ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

"Ben 5 yıl boyunca mücadele verdim"

Özel okulların 'Kitap parası' adı altında velileri mağdur ettiğini belirten Akça, "Derdim sadece kitap parası değil. Ben burada bir haksızlıkla mücadele veriyorum. Kafanıza göre fiyatları tekel piyasası oluşturup 1 liralık şeyi 15 liraya, 20 katına satarsanız ben bu haksızlığın karşısındayım diyerek hiçbir teklifi kabul etmedim. Ben avukatım ama burada avukat değilim. Ben burada bir veliyim. Yargıda gidip de "Nazan Hanım avukat diye hadi bakalım bu davayı kazansın" gibi bir şey olmadı. Yargı herkese eşit davranıyor. Ben 5 yıl boyunca mücadele verdim. Mücadelemin alın teriyle bir şeyler kazanıldı" diye konuştu.

"Barodan asıl ben şikayetçiyim"

Savunmasını yaptığını ve gelecek sonucu beklediğini de anlatan Avukat Nazan Akça, daha sonra şunları söyledi:

"Savunmamı da ben burada avukat değilim, veli olarak, anne olarak hareket ettim diyerek verdim. Burada amacımız da zaten haksızlıkların yanında durmak. Olması gereken de çocukların eğitim-öğretim hakları engellenerek fahiş kitap paraları üzerinden birilerinin cepleri doluyor. Madem meslek örgütüsün, sen de meslek örgütü olarak mücadele eden bir kadının, bir vatandaşın yanında dur. Ancak yanında durmak yerine gidip karşısında olup, "Ya özel okul müdürüne niye sen hapis cezası aldırdın, bu da basında haber oldu" diyerek bana haksız soruşturma başlatan barodan asıl ben şikayetçiyim."

Öte yandan, Adana Barosu, konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 8 kat fahiş kitap parasına dava açan avukata barodan soruşturma - Son Dakika

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