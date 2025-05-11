Adana Yüreğir'de motosikletle yolda geçen üç kişi, sokakta yürüyen 8 yaşındaki çocuğu elbisesinden tutarak yerde sürükledi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde tepki çeken bir olay yaşandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde, evinin önünde oynayan 8 yaşındaki çocuk, yoldan geçen motosikletli 3 kişinin saldırısına uğradı.
Saldırganlardan biri çocuğu elbisesinden tutarak yerde sürüklediği görüldü. Yaşananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da 8 yaşındaki çocuğa sokakta saldırı! Yerde sürüklediler - Son Dakika
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