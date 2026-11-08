Adana'da 80 kilometre hıza ulaşan fırtınada sundurmayı tutan kişi havada asılı kaldı - Son Dakika
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Adana'da 80 kilometre hıza ulaşan fırtınada sundurmayı tutan kişi havada asılı kaldı

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Adana'da Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından rüzgar saatte 50-70, yer yer 80 kilometre hıza ulaştı. Ağaçlar araçların üzerine devrildi, reklam panosunun camı yola savruldu ve sundurmayı tutmaya çalışan bir vatandaş kısa süreliğine havada asılı kaldı.

Adana'da saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrilirken, reklam panosu kökünden sökülerek camı yola savruldu. Bir binanın önündeki sundurmayı tutmaya çalışan vatandaş ise rüzgarın şiddetiyle kısa süreliğine havada asılı kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Adana için yaptığı kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı kentte etkisini gösterdi. Kuzey yönlerden esen rüzgarın saatte 50-70 kilometre, yer yer ise 80 kilometre hıza ulaşmasıyla birlikte agaçlar devrildi. Kuvvettli rüzgar nedeniyle merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'ndeki semt pazarında bir ağaç devrildi. Kentin farklı noktalarında da ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgara dayanamayan reklam panosu kökünden söküldü. Panonun savrulan camı yola düştü.

Sundurmayı tutmaya çalışırken havada asılı kaldı

Fırtına bazı binaların önündeki sundurmaları da savurdu. Bir binanın önünde savrulmaya başlayan sundurmasını tutmaya çalışan vatandaş, rüzgarın şiddetiyle kısa süreliğine havada asılı kaldı. Rüzgarın etkisiyle tutunmakta zorlanan vatandaş, daha sonra sundurmayı bırakmak zorunda kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
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