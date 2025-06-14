Adana'da 9.750 Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Adana'da 9 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

ADANA - Adana'da 2 araçta 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde takip ettiği kamyon ve kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan arama çalışmalarında 9 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araçtalar bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.