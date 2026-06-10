Adana\'da 9 firari hükümlü yakalandı

Adana'da dolandırıcılık, kasten yaralama, hırsızlık ve yağma gibi suçlardan hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında 'Hırsızlık', 'Kasten Yaralama', 'Dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik operasyon yaptı.

Operasyonda söz konusu 9 firari saklandıkları adreslerde tek tek yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine teslim edildi. - ADANA