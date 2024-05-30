Adana\'da Açık Bırakılan Otobüs Kapısından Düşen Kadının Ölümüyle İlgili Şoföre Hapis Cezası Talebi

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Adana'da hareket halindeyken açık bıraktığı özel halk otobüsünün kapısından düşen yaşlı kadının hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen otobüs şoförü hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 24 Nisan 2024'te kontrole giden 6 çocuk annesi Hatice Sabahi, evine dönmek için Vedat K.'nın kullandığı 01 J 0364 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Otobüsün manevra yapmasıyla dengesini kaybeden Sabahi, açık olan kapıdan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sabahi, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Sabahi'nin ölümünün ardından daha önce serbest bırakılan şoför Vedat K. tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Vedat K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cumhuriyet savcısı, soruşturmasını tamamlayıp şoför Vedat K. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame hazırladı. Savcı, Hatice Sabahi'nin otobüsün ön kapısından düşerek ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlının 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Otobüs şoförü kusurlu bulundu

Hazırlanan iddianame, olay tarihinde şoför Vedat K.'nın kullandığı özel halk otobüsü ile Balcalı Mahallesi Kongre Merkezi yakınında seyir halindeyken aracın ön kapısını açık bıraktığı ve yolcu Hatice Sabahi'nin otobüs hareket halindeyken ayağa kalkarak ilerlemek istemesi neticesinde açık kapıdan düştüğü ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Olayda şoför Vedat K.'nın kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmesi nedeniyle kusurlu olduğu kaydedildi. - ADANA