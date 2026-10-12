Adana\'da ağabeyinin kullandığı otomobil ağaca çarptı, 13 yaşındaki kardeşi öldü

Adana'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, ağabeyi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.40 sıralarında Pozantı ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 01 AK 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ö. ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki kardeşi T.Ö. araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan A.Ö. ise sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen A.Ö.'nün entübe edildiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Enes Oflaz'ın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan T.Ö.'nün cansız bedenini çıkardı. T.Ö.'nün cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.