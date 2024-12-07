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Adana'da Aile İçi Katliam

Adana\'da Aile İçi Katliam

Sanık, eşini ve yakınlarını bıçaklayarak öldürdü, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası aldı.

07.12.2024 09:46
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Adana'da, çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştığı eşini, engelli kayınbiraderini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan sanık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Son savunması sorulan sanık, "Ölenlerin hepsini seviyorum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te yaşanan olayda, Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (42), evde eşi İptihel Baba (29) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş, eşi ile evde bulunan kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) da yaraladı. Olaydan sonra tutuklanan Özgür Durmuş, hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Durmuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanık Durmuş'un 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bir kez de müebbet hapis cezası ile cezalandırılması yönündeki mütaalasını tekrar etti.

"Sanık avukatı haksız tahrik indirimi istedi"

Sanık avukatı A.K., müvekkilinin olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğunu, karşı tarafın kendisine tahrik sözler sarf ettiğini ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini ifade etti. Avukat, A.K., "Müvekkilimin olay sırasında bilinci kapalıydı. Kendisine geldiğinde de yaraladığı kayınbabasına bulundukları mahallenin adresini sorup, ambulansı aramıştır. Ortada bilinçli yapılan bir durum yoktur. Öyle bir kastı olan insan sonrasında gidip ambulansı aramaz" diyerek müvekkiline haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasını istedi.

"Ölenlerin hepsini seviyorum"

Son savunması sorulan sanık Özgür Durmuş, böyle bir olayın yaşandığı için üzgün olduğunu, ölen kişileri de sevdiğini söyledi. Durmuş, pişmanlığını şöyle dile getirdi;

"Ben kimseyi öldürmek istemedim. Bana uyuşturucu içiriyorlardı. O an bana bir kriz geldi. Bu nedenle olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ölenlerin hepsini seviyorum. Onlarla bir derdim yoktu. Çok pişmanım."

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Durmuş'u 'eşini, kayınvalidesini ve engelli kayınbiraderini canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederini 'öldürmeye teşebbüsten' de 15 yıl hapis cezasına mahkum ederek tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Aile İçi Katliam - Son Dakika

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