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Adana'da Altın ve Para Çalan Kadın Hırsızlar Kamerada - Son Dakika
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Adana'da Altın ve Para Çalan Kadın Hırsızlar Kamerada

Adana'da kimliği belirlenemeyen iki kadın, bir apartman dairesinden yüksek miktarda altın ve para çalıp kayıplara karıştı. Kadınların apartmana giriş çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, kadınlar dairelerin zillerine basarak hangi dairenin boş olduğunu öğrendi ve diğer dairelere girerek altın ve para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana\'da Altın ve Para Çalan Kadın Hırsızlar Kamerada
21.01.2024 - 20:00,  Güncelleme: 20:02
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Girdikleri apartmanda altın ve para çalıp kayıplara karıştılar...Kadın hırsızlar kamerada

ADANA - Adana'da kimliği belirlenemeyen iki kadın bir apartman dairesinden yüksek miktarda altın ve para çalıp kayıplara karıştı. Kadınların apartmana giriş çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen iki kadın dairelerin zillerine basıp hangi dairenin boş olduğunu öğrendi. Daha sonra şüpheliler diğer dairelere kapıyı açtırıp içeri girdi.

İçeri giren kadınlar, zile bastığında cevap alamadığı 6'ıncı kattaki daireye kapı kilit göbeğini bozarak girdi. Daire giren kadınlar yüksek miktarda altın ile para çaldı. Ardından rahat bir şekilde apartmandan ayrıldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Altın ve Para Çalan Kadın Hırsızlar Kamerada - Son Dakika


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