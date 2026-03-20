Adana\'da atı döven kişi tepki topladı

Adana'da bir kişi, koşmadığını iddia ettiği arabaya bağlı olan atını sopa ve tekmeyle bayılttı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bir grup Seyhan ilçesindeki Merkez Park'a atlarıyla geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, koşmadığı için öfkelendiği atına sopa, tekme ve yumrukla vurdu. Aldığı darbelerle sersemleyen at, bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kişi, arabaya bağlı olan atının iplerini çözmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA