Adana\'da av tüfekleriyle havaya ateş açan 4 kişi gözaltına alındı

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Adana'da av tüfekleriyle havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Adana'da Can K., Bünyamin B., Abdulkadir K. ve Selçuk K. adlı kişiler, geçtiğimiz günlerde av tüfekleriyle sokakta ve bir evin damında havaya ateş açtıkları videoyu sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 3 ikamete operasyon düzenledi. Şüpheliler Can K., Bünyamin B., Abdulkadir K. ve Selçuk K. gözaltına alındı. Adreslerde ruhsatsız 6 av tüfeği, biri kuru sıkı 2 tabanca, 21 mermi, 7 kartuş ve çok sayıda şarjör ele geçirildi. Zanlılar, Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - ADANA