Adana'da Bacaya Gizlenmiş 14 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Adana'da bir eve yapılan operasyonda bacaya gizlenmiş halde 14 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine eve operasyon düzenledi.

Evin her yerini didik didik arayan polisler evin damına çıktı. Damda da bacayı arayan polisler 13 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 213 av tüfeği kartuşu ve 104 tabanca mermisi ele geçirdi. Olay ilgili E.N. ile Y.Ö. gözaltına alındı. - ADANA