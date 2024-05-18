Adana\'da Bahçe Çapalarken Ayağını Çapa Makinesine Kaptıran Adam Kurtarıldı

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde bahçeyi çapalarken ayağını çapa makinesine kaptıran adam, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Beydemir Mahallesi'nde meydana geldi. Çapa makinesiyle bahçesini süren A.B. isimli kişi, ayağını makinenin çapasına kaptırdı. Olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı kişinin ayağını çapa makinesinden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

A.B. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA