Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları, ramazanın ilk gününden itibaren ülkenin her yerinde sokaklarda dolaşırken; Adana'da sıra dışı bir olay yaşandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde bir davulcu, kapı kapı dolaşmasına rağmen bahşiş alamayınca "Bütün gece sokak sokak gezdim, kimse bahşiş vermedi" diyerek isyan etti.
Elindeki davulu yere vurarak parçalayan davulcunun o anları kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı - Son Dakika
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