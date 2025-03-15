Adana\'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı

Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları, ramazanın ilk gününden itibaren ülkenin her yerinde sokaklarda dolaşırken; Adana'da sıra dışı bir olay yaşandı.

BAHŞİŞ ALAMAYINCA DAVULUNU PARÇALADI

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde bir davulcu, kapı kapı dolaşmasına rağmen bahşiş alamayınca "Bütün gece sokak sokak gezdim, kimse bahşiş vermedi" diyerek isyan etti.

Elindeki davulu yere vurarak parçalayan davulcunun o anları kameralarca kaydedildi.