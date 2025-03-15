Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı - Son Dakika
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Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı

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Adana'da bir ramazan davulcusu, bahşiş alamadığını belirterek davulunu sokak ortasında parçaladı. O anlar kameralarca kaydedildi.

15.03.2025 18:24
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Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları, ramazanın ilk gününden itibaren ülkenin her yerinde sokaklarda dolaşırken; Adana'da sıra dışı bir olay yaşandı.

BAHŞİŞ ALAMAYINCA DAVULUNU PARÇALADI

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde bir davulcu, kapı kapı dolaşmasına rağmen bahşiş alamayınca "Bütün gece sokak sokak gezdim, kimse bahşiş vermedi" diyerek isyan etti.

Elindeki davulu yere vurarak parçalayan davulcunun o anları kameralarca kaydedildi.

Adana\'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Sert:
    artik herkes telefonla uyaniyor.davulla uyanan çok az kisi kaldi.bahşiş vermek zorunda degil kimse.veren verir vermeyen vermez.Bina zillerini çalarak binalara girilmeside yanliş bi davraniş. 2 1 Yanıtla
  • 205622:
    millet te para yok çıkmış nüfusumuz azaliyo çocuk yapın al.sana çocuk millet ac 1 0 Yanıtla
  • 2147saloh:
    sanki millet bahşiş vermeye mecburdur..adammı sana dedi gel davul cal beni uyandır..yok sen hangi kafayı yaşıyon davulcu zurnacı 1 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Yasaklanmalı !!! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı - Son Dakika
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