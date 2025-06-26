Adana\'da bir garip olay! Aldatıldığını öğrenen adam, vatandaşa lokma dağıttı

Adana'da yaşanan olay hem trajik hem de dikkat çekici bir sonla noktalandı. Düğününe yalnızca 60 gün kala nişanlısı İlknur K.'nın, evli bir doktor olan Abdullah K. ile yaklaşık üç yıldır gizli bir ilişki yürüttüğünü öğrenen genç adam, bu ihanet karşısında ani ama sakin bir kararla nişanı bozdu.

"ALDATILDIĞIMI SUÇÜSTÜ YAKALAYIP ÖĞRENDİM"

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Genç adam, yaşadıklarını alışılmışın dışında bir şekilde karşılayarak seyyar bir araçla lokma dağıttı. Araç önüne yerleştirdiği pankartta ise "Aldatıldığımı düğünüme 60 gün kala suçüstü yakalayıp öğrendim ve Allah kurtardı. Hayır lokmasıdır, afiyet olsun" ifadelerine yer verdi.