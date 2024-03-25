Adana\'da Bir Kişi Karısının Eski Eşi ve Kardeşleri Tarafından Bıçaklandı

Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serhan Y. (45) eşiyle yürüdüğü sırada karısının eski eşi Mahsuni K. ve kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından darp edilip bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serhan Y., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karışan Mahsuni K. ve kardeşleri İbrahim K. ile Bilal K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı. Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K., kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen bir binanın 6. katındaki dairenin balkonundan kopan sıva parçaları, kaldırımda yürüyen yaşlı adamın üzerine düştü. Başından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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