Adana'da Bisikletli Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Bisikletli Hırsız Yakalandı

02.07.2026 10:19
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Tuvalet bahanesiyle girip hırsızlık yapan şüpheli, polise yakalanarak tutuklandı.

Adana'da bisikletiyle dolaşan bir şüpheli, tuvaleti kullanacağını söyleyerek girdiği restorandan cep telefonu, iki gün sonra da aynı yöntemle girdiği caminin gasilhanesinden seyyar merdiven çaldı. Farklı noktalarda da hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Haziran'da Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle bölgeye gelen Emre Cem K. (34), tuvaleti kullanmak istediğini söyleyerek bir restorana girdi. Ellerini yıkadıktan sonra bir süre içeride bekleyen şüpheli, çevreyi kontrol ettikten sonra kasanın üzerinde bulunan cep telefonunu alıp hızla uzaklaştı.

Şüphelinin 20 Haziran'da ise aynı yöntemle Serinevler Camii'nin gasilhanesine girdiği, burada bulunan seyyar merdiveni çalarak bisikletiyle kaçtığı öğrenildi. Her iki hırsızlık anı da iş yeri ve güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İhbarlar üzerine çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan araştırmada Emre Cem K.'nin ayrıca bir otomobilden ses sistemi ile tornavida takımı, bir inşaat kulübesinden ise sunta kesme makinesi çaldığı tespit edildi.

Şüphelinin Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bulunduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı bisikletiyle dolaştığı sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki incelemede şüphelinin 'Uyuşturucu kullanma' ve 'Hırsızlık' suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. İfadesinde gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarını kabul eden Emre Cem K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da Bisikletli Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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