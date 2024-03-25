Adana\'da Bizans Dönemi\'ne ait 250 sikke ele geçirildi

Lokantada 'cepçilik' yapan hırsız kamerada

İstanbul'da yemek yeme bahanesiyle gittiği restoranlarda, sandalyeye asılan mont ya da çantaların içinden hırsızlık yapan Bulgaristan uyruklu hırsız polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bazı restoranlardan hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.