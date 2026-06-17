Adana\'da Boğulma: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla sulama kanalına giren Harun Dalçek (15) bir süre sonra suda sürüklenmeye başladı. Çevredekilerin müdahalesiyle sulama kanalından çıkartılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Harun Dalçek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ADANA